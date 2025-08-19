Kübra Denizci Keskin: Engelleri Aşan Pilot - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kübra Denizci Keskin: Engelleri Aşan Pilot

Kübra Denizci Keskin: Engelleri Aşan Pilot
19.08.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kübra Denizci Keskin, Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu olarak Avrupa Ralli Şampiyonası'nda başarılar elde etti.

TÜRKİYE'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin (37), Avrupa Ralli Şampiyonası'nda 2 kez podyuma çıktı.

Bursa'da yaşayan Kübra Denizci Keskin, 21 yıl önce bir binanın üçüncü katından düştü ve boynu kırıldığı için omurilik yaralanması sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Kazadan 2,5 yıl sonra liseyi dışarıdan bitiren, yoğun fizik tedavi egzersizleri sayesinde kollarını ve üst bedenini güçlendirerek, 18 yaşına girdiğinde ehliyet alan Keskin, Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu oldu. Aynı zamanda Bursa'da Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ndeki görevine de devam eden Keskin, Çekya'da düzenlenen ve zorlu etaplarıyla bilinen Barum Rally Zlín'de piste çıktı. Özel tertibatlı aracıyla kategorisinde birinci, kadın pilotlar klasmanında ise ikinci olan, toplam 207 kilometrelik uzun ve engebeli parkurları tamamlayan Keskin, üst üste iki kez podyumda yer aldı.

KESKİN: ETABI BİTİRMEK BİLE BÜYÜK MÜCADELE

Yarış sonrası duygularını paylaşan Keskin, "Barum Rally Zlín, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın en zorlu yarışlarından biri. 207 kilometrelik etapları bitirmek bile, başlı başına büyük bir mücadeleydi. Kategorimde birinci, kadın pilotlarda ikinci olmak büyük gurur. Geçen yıl da burada podyumdaydık, bu başarıyı sürdürmek benim için çok değerliydi. Bu zaferi bana inanan ve desteklerini esirgemeyen sponsorlarıma armağan ediyorum. Engellerin aşılabileceğini, hayallerin ise azimle gerçeğe dönüşebileceğini tüm dünyaya göstermekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kübra Denizci Keskin: Engelleri Aşan Pilot - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:00:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kübra Denizci Keskin: Engelleri Aşan Pilot - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.