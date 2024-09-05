Milli tenisçi Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar WS7 finalinde Hollanda'dan Kelly van Zon'a 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı. Bu önemli başarı, Kübra'nın uluslararası arenada elde ettiği yükselişin bir yansıması oldu. Sporcu, Türkiye'yi gururlandırarak büyük bir mücadele sergiledi.
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6.09.2024 06:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kübra Korkut Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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