Kübranur Sarıtaç'ın Taekwondo Başarısı - Son Dakika
Kübranur Sarıtaç'ın Taekwondo Başarısı

Kübranur Sarıtaç\'ın Taekwondo Başarısı
09.04.2026 09:22
Kübranur Sarıtaç, üniversitelerarası taekwondo şampiyonasında Erzurum'u temsil edecek.

Kübranur Sarıtaç, Atatürk Üniversitesi Taekwondo Takımı adına önemli bir başarıya imza attı. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Sarıtaç, 57 kiloda müsabakalara katılmaya hak kazandı.

Erzurum'da bulunan Buz Hokeyi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçme müsabakalarında başarılı olan üniversiteli sporcu, 19-22 Nisan tarihlerinde Burdur'da düzenlenecek Üniversitelerarası Taekwondo Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil edecek. Oltu Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Sıtkı Toksoy gözetiminde çalışmalarını sürdüren Sarıtaç, hazırlık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bize okulun tüm imkanlarını sağlayan Dekanımız Sayın Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt hocamıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oltu'da taekwondonun yerleşmiş bir spor kültürü haline geldiğini belirten Sarıtaç, hem üniversite öğrencilerine hem de farklı eğitim kademelerindeki gençlere spora, özellikle taekwondoya yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt da başarılı öğrencisini tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nda başarı dileklerini iletti. Yeşilyurt, süreci yakından takip edeceğini kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kübranur Sarıtaç'ın Taekwondo Başarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kübranur Sarıtaç'ın Taekwondo Başarısı - Son Dakika
