Küçük atletler kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
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Küçük atletler kıyasıya mücadele etti

01.04.2022 11:33
Küçük atletler kıyasıya mücadele etti

Sivas'ta yapılan okullar arası küçükler atletizm il birinciliği yarışlarında sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Sivas'ta yapılan okullar arası küçükler atletizm il birinciliği yarışlarında sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde düzenlenen okullar arası küçükler atletizm il birinciliği sona erdi.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Stadyumunda 2 gün boyunca yapılan yarışlara 20 okuldan 120 sporcu katılım sağladı. Küçük atletler yarışlarda rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Madalya kazanabilmek için zorlu parkurlarda ter döken sporcular performansları ile göz doldurdu.

Yarışlar sonunda dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi. - SİVAS

Küçük atletler kıyasıya mücadele etti
Küçük atletler kıyasıya mücadele etti
Küçük atletler kıyasıya mücadele etti
Küçük atletler kıyasıya mücadele etti
Küçük atletler kıyasıya mücadele etti

YORUMLAR
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Atletizm, gençlik, okullar, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Küçük atletler kıyasıya mücadele etti - Son Dakika


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