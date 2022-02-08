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Küçük dağcılar kürsüleri fethetti - Son Dakika

Küçük dağcılar kürsüleri fethetti

08.02.2022 11:09
Küçük dağcılar kürsüleri fethetti

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı sporcuları, Nevşehir'de yapılan Küçükler C-D-E Lider Bölge Şampiyonasında iki gün süren yarışmalarda kürsüleri fethetti.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı sporcuları, Nevşehir'de yapılan Küçükler C-D-E Lider Bölge Şampiyonasında iki gün süren yarışmalarda kürsüleri fethetti. Bu sonuçlarla Mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonasına İnegöl Belediye Spor Kulübünden 16 sporcu katılmaya hak kazandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Nevşehir Küçükler C-D-E Lider Bölge Şampiyonası 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tırmanış Duvarında gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Spor Kulübü, şampiyonaya 21 sporcu ile katıldı. Her iki günde de alınan sonuçlarla İnegöl büyük harflerle yazdıran sporcular, adeta kürsüleri fethetti.

Şampiyonada ilk gün yapılan sıralama turunda İnegöl Belediye Spor Kulübü, 16 sporcu ile finale kalmayı başardı. 6 Şubat'ta yapılan final turunda da başarılı sporcuları İnegöl adına kürsüleri fethetmeyi başardı. Küçükler C erkekler kategorisinde; Furkan Köksal 1'inci, Bilal Eltutan 2'nci ve Sefa Yaman 3'üncü oldu. Küçükler C Kızlar kategorisinde 2'ncilik madalyasını Zeynep Betül Battal alırken, Küçükler D kategorisinde ise 2'nciliği Hilal Süngü, 3'üncülüğü Nurefşan Sel alarak 6 madalya ile müsabakayı sonlandırmayı başardılar.

Bu sonuçlarla Mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonasına İnegöl Belediye Spor Kulübü adına 16 sporcu katılmaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etti. - BURSA

Küçük dağcılar kürsüleri fethetti

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Nevşehir, Türkiye, İnegöl, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Küçük dağcılar kürsüleri fethetti - Son Dakika Spor


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