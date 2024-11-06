Küçük Karateci Ayşen'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika
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Spor

Küçük Karateci Ayşen'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu

12 yaşındaki milli karateci Ayşen Saner, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya hedefliyor.

06.11.2024 13:17
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki milli karateci Ayşen Saner, anaokulunda başladığı sporda elde ettiği Türkiye ve Balkan derecelerinin ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarında da altın madalyaya ulaşmak istiyor.

Anaokuluna gelen antrenör Sezai Yolcuoğlu tarafından keşfedilmesiyle karateye başlayan Saner, ufak yaşlarından itibaren sıkı çalıştığı branşında 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği, birer Balkan şampiyonluğu ve ikinciliği kazanarak 2022'de milli formayı giymeye hak kazandı.

Son olarak 31 Mayıs-2 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen 1657 sporcunun katıldığı 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda "yıldız bayanlar" 50 kiloda bronz madalyayı elde eden Saner, ümit bayanlar kategorisine geçtiğinde ülkesini Avrupa ve dünya arenasında temsil etmeyi hedefliyor.

Saner, AA muhabirine, 60'a yakın madalya kazandığını belirterek, "Sezai hocam ile anaokulunda başladım. Maçlarda ufak heyecan yaşıyorum o kadar. 60'a yakın madalyam var. Bu sporu yapmaktan mutluyum, karate ortamındaki arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum, kendimi burada daha iyi hissediyorum. Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Antrenör Yolcuoğlu, milli sporcuyu anaokulunda başlattıkları çalışmalarda keşfettiğini söyledi. Ailesinin sporcuyu her zaman desteklediğini vurgulayan Yolcuoğlu, şunları kaydetti:

"2 senedir katıldığı Türkiye şampiyonalarında, Türkiye birincisi oldu. 2022'de Balkan şampiyonu, 2023'te Balkan ikincisi oldu. 2025'te yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda aynı şekilde vizeyi alırsa Balkan şampiyonasına katılmaya hak kazanacağız. Hedefimiz Balkan şampiyonasında derece yapmak. Ümitler kategorisine geçtiği zaman da Avrupa ve dünya şampiyonalarında milli takımda ülkemizi temsil etmek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Küçük Karateci Ayşen'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika

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