Küçük Yıldızlar Ligi kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük Yıldızlar Ligi kuruluyor

28.04.2022 10:32
Küçük Yıldızlar Ligi kuruluyor

Batı Karadeniz Bölgesinde küçük yaş kategorisinde ortak lig kurulacağı açıklandı.

Batı Karadeniz Bölgesinde küçük yaş kategorisinde ortak lig kurulacağı açıklandı. Aralarında Bartın Gençlerbirliği kulübünde bulunduğu 4 takım Batı Karadeniz Bölgesi adı altında küçük yaş grubunda lig düzenleyecek.

Alt kategorilerde düzenlenmeyen küçük yaş gruplarında Bartın Gençlerbirliği, Çaycumaspor, Çaydeğirmeni ve Zonguldak kulüplerinin ortaklığıyla oluşturulan Küçük Yıldızlar Ligi kurulacak. Önümüzdeki günlerde TFF tarafından düzenlenmeyen küçük yaş kategorilerinde liglerin oluşturularak minikler ligi adı altında da müsabakaların düzenlenebileceği belirtildi. Bartın Gençlerbirliği kulübü yeni kurulacak Batı Karadeniz Bölgesi " Küçük Yıldızlar Ligi" ile ilgili kulübün sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Çaycuma, Çaydeğirmeni ve Zonguldak ortaklığıyla oluşturulan "Küçük Yıldızlar Ligi" başlıyor. Bu ligin ortaya çıkmasında çok fazla emek verdik ve bunun tek sebebi çocuklarımızın müsabaka açıklarını kapatabilmekti. Takımımızda forma giyen 2010-2011-2012 veya 2013 doğumlu bir sporcu bu tür organizasyonlar ile senede en az 30-40 müsabakaya çıkabiliyor." - ZONGULDAK

Küçük Yıldızlar Ligi kuruluyor
Küçük Yıldızlar Ligi kuruluyor

YORUMLAR
500
Devrekli muhtar köylü vatandaşlara tatlı ve yumurta hediye etti Devrekli muhtar köylü vatandaşlara tatlı ve yumurta hediye etti Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler

Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz, Zonguldak, Bartın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Küçük Yıldızlar Ligi kuruluyor - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:23 HDP'li vekil Muazzez Orhan, terörist cenazesine katılmak istedi, izin verilmedi
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:10 Binanın çatısında temizlik yapan çocuğu görenler hayrete düştü! Canını hiçe saydı
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:54:28. #1.13#
SON DAKİKA: Küçük Yıldızlar Ligi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement