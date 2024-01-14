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Küçükçekmece Sinopspor, 7 futbolcuyla anlaşma sağladı - Son Dakika
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Küçükçekmece Sinopspor, 7 futbolcuyla anlaşma sağladı

TFF 3. Lig takımlarından Küçükçekmece Sinopspor, ikinci yarıya yeni stadında fırtına gibi başlamak için 7 futbolcuyla anlaşma sağladı. Başkan Rafet Orhan, takımın başarılı genç bir takım olduğunu belirterek taraftarlardan destek istedi.

Küçükçekmece Sinopspor, 7 futbolcuyla anlaşma sağladı
14.01.2024 - 15:56,
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TFF 3. Lig takımlarından Küçükçekmece Sinopspor, 7 futbolcuyla anlaşma sağladı. Başkan Rafet Orhan, "İkinci yarıya yeni stadımızda fırtına gibi başlayacağız" dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını transferlerle de devam ettiriyor. Küçükçekmece ekibi, Yusuf Akyel, Mehmet Özdıraz, Rıdvan Özdemir, Eren Karadağ, Burak Güler, Burak Can Alakuş ve Yunus Emre Kefeli ile sözleşme imzaladı. 4 buçuk yıllık başkanlığı döneminde Küçükçekmece Sinopspor'u 3. Lig'e çıkartarak büyük başarıya imza atan Başkan Rafet Orhan, başarılı genç bir takım kurduklarını belirten Başkan Orhan, "Yönetim olarak bizim için en büyük mutluluk elde edilen başarılarla Küçükçekmece Sinopspor'a gönül vermiş hemşehrilerimizin yüzlerini güldürmek, takımımızla durur duymalarını sağlamaktır. Bu noktada hemşehrilerimizden, taraftarlarımızdan yönetim olarak beklentimiz; sosyal medya mecralarında takımımızla ilgili çok sayıda paylaşım yapmalarını, 2. yarı ile birlikte tribünlerde tezahüratlarıyla takımımızı desteklemelerini ve sahip çıkmalarını rica ediyoruz. İnşallah, 2. Lig parolasıyla yeni teknik direktörümüz ve takviye ettiğimiz yeni futbolcularla 2. yarıya Artvin Hopa maçı ile fırtına gibi başlayacağız. 21 Ocak'ta yeni stadımızda oynayacağımız bu maçımıza tüm taraftarlarımızı, sporseverleri bekliyoruz. Ayrıca yeni stadımızın hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye hemşehrilerim, taraftarlarımız ve tüm sporseverler adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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