Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

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TFF 3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor Kulübünün Başkanı Rafet Orhan, yöneticilerle birlikte İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette Rafet Orhan, altyapı yatırımlarıyla Küçükçekmece'deki genç yetenekleri keşfederek Türk futboluna kazandırmak için tesisleşmeye önem verdiklerini belirtti.

Rafet Orhan, ayrıca Vali Davut Gül'e Küçükçekmece Sinopspor forması hediye ederek maçlara davet etti.

Vali Davut Gül, Küçükçekmece'de büyük fedakarlık yaparak genç yeteneklere sahip çıktıkları için Başkan Rafet Orhan ve yönetime teşekkür etti.