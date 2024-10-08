Kula Gençlik Kampı\'nda Diyabetli Gençler Buluştu

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan Ege Bölgesi'nin en büyük kamplarından biri olan Kula Gençlik Kampı, diyabetli gençleri ve annelerini misafir etti.

Hizmete açıldığı günden bu yana ülkenin dört bir yanından gelen binlerce genci ağırlayan ve Ege Bölgesi'nin en büyük tesislerinden biri olan Kula Gençlik Kampı, kamp öğrencilerine yönelik sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerini sürdürürken, 4-7 Ekim tarihleri arasında diyabetli kız çocukları ve annelerini misafir etti. Düzce'den hareketle Batı Karadeniz bölgesinden 40'ı diyabetli genç, 32'si anne olmak üzere toplam 72, Uşak'tan 8'i diyabetli genç, 8'i de anne olmak üzere 16, 5 diyabet eğitim hemşiresi, 1 teknoloji ve aktivite destek gönüllüsü ile bir de dernek başkanını misafir eden kampta, bakanlık tarafından görevlendirilen bir şef ve 4 liderden oluşan aktivite gönüllüleri de kampa katılan gençler ve annelerine etkinlikler düzenledi.

Diyabetli çocuk ve ailelerin hastane bakımının yanı sıra diyabeti kabullenmesi açısından büyük önem taşıyan diyabet kampında medikal ekip dört seans karbonhidrat sayımı eğitimi, iki seans sporda diyabet yönetimi eğitimi, 9 seans genel diyabet uygulamaları eğitimi ve 3 saatlik bir çalıştay şeklinde de diyabet teknolojileri eğitimi gerçekleştirdi. Kampta görevli 4 kamp lideri ve 1 program sorumlusu okçuluk, sokak oyunları, ebru, akıl ve zeka oyunları, matrak, doğa yürüyüşü ve el sanatları istasyonlarında katılımcılara çeşitli aktiviteler düzenlerken, akşam programlarında da çeşitli etkinliklerle de hem diyabetli çocuklar, hem de aileleri kampın tadını çıkardı. - MANİSA