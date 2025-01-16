Kula Voleybol Takımı, Bölge Şampiyonu! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kula Voleybol Takımı, Bölge Şampiyonu!

Kula Voleybol Takımı, Bölge Şampiyonu!

Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi, Muğla'da düzenlenen voleybol bölge şampiyonasında namağlup oldu.

16.01.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde Manisa'da düzenlenen voleybol müsabakalarında Genç Erkekler A kategorisinde Manisa birincisi olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi erkek voleybol takımı, Muğla'da düzenlenen bölge müsabakalarında da başarısını ortaya koyarak namağlup bölge şampiyonu oldu.

Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi erkek voleybol takımı, geçtiğimiz haftalarda Manisa'da düzenlenen voleybol müsabakalarında rakiplerini birer birer yenerek Manisa şampiyonu olmuş ve bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. Manisa'daki başarısını Muğla'ya da taşıyan gençler, Okul Sporları Bölge Şampiyonası'nda karşılaştığı rakiplerinin 3-2 ve 3-0'lık skorlarla yenerek bölge şampiyonu oldu. Büyük bir başarı elde ederek Kula'yı ve Manisa'yı temsil etme hakkı kazanan voleybol takımı, 24-27 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yarı Final Müsabakaları'nda da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor.

Okul takımının bu başarısı ile hem ilçeyi, hem de Manisa'yı temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Gedik, takımın antrenörü ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Mehmet Baytar ve takımdaki öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Eğitim, manisa, Muğla, Selim, Spor, Kula, Son Dakika

Son Dakika Spor Kula Voleybol Takımı, Bölge Şampiyonu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:21:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kula Voleybol Takımı, Bölge Şampiyonu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.