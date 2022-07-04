Kulalı gencin Kırkpınar'da tarihi zaferi - Son Dakika
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Kulalı gencin Kırkpınar'da tarihi zaferi

04.07.2022 10:19
Kulalı gencin Kırkpınar'da tarihi zaferi

Bu yıl 661. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda 196 pehlivan arasından şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan 14 yaşındaki Kulalı genç Beytullah Sarı, Kırkpınar'da herhangi bir boyda şampiyon olan ilk ve tek Kulalı güreşçi olarak tarihe geçti.

Bu yıl 661. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda 196 pehlivan arasından şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan 14 yaşındaki Kulalı genç Beytullah Sarı, Kırkpınar'da herhangi bir boyda şampiyon olan ilk ve tek Kulalı güreşçi olarak tarihe geçti.

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Cengizhan Şimşek'in şampiyonluğuyla sonuçlanan güreşlerde, Kula adına da önemli bir başarıya imza atıldı. Kula'nın sevilen mermerci esnaflarından Bekir Sarı'nın 14 yaşındaki oğlu Beytullah Sarı, sene başında Kula güreş takımından Denizli Pamukkale Belediyesi Güreş Kulübü bünyesine dahil olmuştu. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen tozkoparan boyunda rüzgar estiren Kulalı genç, yağlı güreşlerde karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek finale ulaştı. Seyir zevki oldukça yüksek olan mücadelede de şampiyonluğa ulaşma hedefiyle güreşen Sarı, rakibini de yenerek tozkoparan boyunda 196 pehlivan arasından şampiyon oldu. Genç Sarı'nın bu başarısı, Kula halkını da gururlandırdı.

Öte yandan Beytullah Sarı'nın tozkoparan boyundaki şampiyonluğuyla, Kırkpınar'da herhangi bir boyda şampiyon olan ilk ve tek Kulalı güreşçi olarak tarihe geçti. - MANİSA

YORUMLAR
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Kırkpınar'ın Şampiyonu Cengizhan Şimşek Oldu Kırkpınar'ın Şampiyonu Cengizhan Şimşek Oldu Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik
Kaynak: İHA

Mustafa Taş, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulalı gencin Kırkpınar'da tarihi zaferi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kulalı gencin Kırkpınar'da tarihi zaferi - Son Dakika
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