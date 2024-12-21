Kulaspor, Demirci Belediyespor\'a 3-1 Mağlup Oldu

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2024-2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu'nda Kula'yı temsil eden takımlardan biri olan Kulaspor, ligdeki 9. hafta müsabakaları kapsamında karşılaştığı Demirci Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu'nun ilk devresinin son müsabakasında Demirci Belediyespor ile Kulaspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada ilk yarıda bulduğu golle devreyi 1- 0 önde tamamlayan Demirci ekibi, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak 2 gol daha buldu. Rakibi karşısında bulduğu pozisyonları gole çeviremeyen Kula ekibi, Süleyman Yakar'ın bulduğu golle müsabakadan 3 - 1 mağlup ayrıldı. - MANİSA