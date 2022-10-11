Kule, kale ve katedraller kenti Riga'da sonbahar

Letonya'nın başkenti Riga, sonbaharın gelişiyle kırmızı, sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Daugava Nehri ile Baltık'a açılan şehirde bulunan Bastion Hill Parkı'nda oluşan sonbahar renklerinin arasında spor yapan, gezinen, sohbet eden Rigalılar, yaklaşan kış soğukları öncesinde açık havanın tadını çıkardı. Bastion Hill'in ortasındaki kanallarda tekne gezintisi yapan vatandaşlara parkın içindeki özel parkurda bisiklet kullananlar eşlik ediyor. Şehrin ilk kurulduğu yer olan tarihsel merkezi "Vecriga", UNESCO Kültür Mirası'na kabul edilmiş Art Nouveau (Jugendstil) yapılarıyla ünlüdür. Letonya'nın başkentinde bu tarzda inşa edilmiş 700'e yakın bina bulunmaktadır. Riga Kalesi, Dome Katedrali ve televizyon kulesiyle ünlü Riga, Baltık şehirleri arasında en büyüklerden biridir.