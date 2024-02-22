Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı - Son Dakika
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Spor

Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı

Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun\'a demediğini bırakmadı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.

22.02.2024 23:42
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaştığı mücadele Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlandı.

EXXEN DONDU, KULLANICILAR ÇILDIRDI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlanan ve binlerce futbolseverin takip ettiği mücadelede donmalar ve kesilmeler meydana gelince Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert şekilde eleştirdi.

İşte kullanıcıların tepkileri;

Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı
Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı
Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı
Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı
Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Exxen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan ergezer : ACUN BU KADAR PARAYI SEVME YAZIKLAR OLSUN 56 4 Yanıtla
  • Umut Ürgün: Rezalet exxen Tv 1 dakika izle 10 dakika dondu yazıklar olsun 43 6 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Kaçak izliyorsun ondandır. 12 34
  • Bilal Aslan: Acun fenerli maçı provake ediyor, der cinconlar. 12 20 Yanıtla
  • Pinokyo: Bende exxenden izledim maç 1 dk bile donmadı biyerlerde yanlışlık yapıyor olmayasınız iptv gibi mesela? 16 15 Yanıtla
  • Murat D.: İyiki seneye TRT aldı maçları. Kurtulduk EXENDEN???? 23 2 Yanıtla
  • Bulent Korkmaz: Bir kez dahi donmadı sanırım sorun sizlerde 9 12 Yanıtla
  • Ertan Çelik: ELENDİK ANCAK TEK TESELLİMİZ ACUNDAN KURTULDUK 13 7 Yanıtla

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SON DAKİKA: Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı - Son Dakika
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