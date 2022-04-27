Kulüpler Birliği, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kulüpler Birliği, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak

27.04.2022 00:58
Kulüpler Birliği, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak

Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, Kulüpler Birliği'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, Kulüpler Birliği'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Avrupa'nın 30 profesyonel liginin üst düzey 80 temsilcisi ve FIFA, UEFA, ECA, FIFPRO gibi paydaşların temsilcilerinin katılımıyla 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'nda Avrupa futboluyla ilgili önemli konular görüşülecek. Oturumların basına kapalı gerçekleştirileceği organizasyonda, 28 Nisan Perşembe akşamı Rahmi Koç Müzesi'nde saat 20.00'de yerli ve yabancı misafirlerin katılacağı gala yemeği organize edilecek. Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, 29 Nisan 2022 günü saat 13.00'te gerçekleşecek basın toplantısıyla sona erecek.

Ahmet Ağaoğlu: "Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa futbolu için oldukça önemli olan bu organizasyonu İstanbul'da gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu buluşma, Avrupa Liglerinin ortak meselelerini konuşmak amacıyla gerçekleşiyor. Bu doğrultuda Avrupa futbolunda öne çıkan konu başlıklarını masaya yatıracağız. Şahsen ben bu buluşmayı oldukça önemsiyorum ve güzel şehrimiz İstanbul'da bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Dilerim bu buluşma, Avrupa futboluna katkı sağlayacak fikirlerin tartışıldığı, kararların alındığı bir organizasyon olarak hafızalarda yer alır."

Ana tema 'Finansal sürdürülebilirlik'

Avrupa'daki profesyonel liglerin ortak konularına çözümler bulmak, yerel liglerin ve kulüplerin varlığını korumak ve gelişimini sürdürmek amacıyla kurulan ve Avrupa profesyonel liglerinin temsil organı olan Avrupa Ligler Birliği'nin İstanbul'da gerçekleşecek 39. Genel Kurulu'nun ana teması 'Finansal sürdürülebilirlik' olacak.

İlk günkü seminerde yer alacak konuşmacılar ve konular şöyle:

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç: Türk futbolunda finansal zorluklar

LaLiga Başkanı Javier Tebas: CVC Capital Partners, LaLiga ve kulüpler arasındaki iş birliği ve özellikle bunun İspanyol futbolu ve kulüplerinin finansal sürdürülebilirliğine faydası

İsviçre Futbol Ligi CEO'su Claudius Schafer: 2023-2024 sezonu İsviçre Süper Ligi reformu ve kulüpler ile İsviçre'deki profesyonel futbola muhtemel mali katkıları

Bundesliga (DFL) Kurumsal Strateji ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Marc Lenz: UEFA Finansal Fair Play Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikler - İSTANBUL

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Rahmi Koç Müzesi, İstanbul, İsviçre, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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