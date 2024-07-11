Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi ertelendi - Son Dakika
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Spor

Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi ertelendi

Kulüpler Birliği\'nde başkanlık seçimi ertelendi

Bugün yapılması gereken Kulüpler Birliği başkanlık seçimi, 18 Temmuzda'ki TFF başkanlık seçimi sonrasına ertelendi.

11.07.2024 10:49
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Kulüpler Birliği'nde yeni başkan 11 Temmuz Perşembe günü yapılacak seçimle belli olacaktı.

TFF SEÇİMLERİNİN SONRASINA ERTELENDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Vakıf, başkanlık seçimini 18 Temmuz'daki TFF başkanlık seçimi sonrasına erteledi.

ALİ KOÇ BIRAKMIŞTI

Kulüpler Birliği'nin mevcut başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görevi bırakmak istediğini söylemişti. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise bazı kulüplerden gelen başkanlık önerisini geri çevirdi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Vakfı için başkan adayı olmak istediğini söylemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Spor, Son Dakika

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