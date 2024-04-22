Kulüpler Birliği Vakfı, TFF Başkanı ile görüşmek üzere Riva'ya geldi - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Vakfı, TFF Başkanı ile görüşmek üzere Riva'ya geldi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın oluşturduğu diyalog heyeti, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya geldi. Heyet, seçimli genel kurulun öne alınması talebini iletecek.

22.04.2024 16:32
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Kulüpler Birliği Vakfı'nın oluşturduğu ve başkanlığını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı diyalog heyeti, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul tarihinin öne alınması için bir diyalog heyeti oluşturdu. Başkanlığını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da yer aldığı heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne geldi.

Diyalog heyeti, Başkan Büyükekşi'den seçimli genel kurulun öne alınmasını talep edecek.

Toplantı sonrası heyet başkanı Dursun Özbek'in basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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