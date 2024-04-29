Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Fatih Atlı Başpehlivan oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Fatih Atlı Başpehlivan oldu

Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde Fatih Atlı Başpehlivan oldu

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşlerinde Fatih Atlı başpehlivan seçildi. Güreşlere bin 238 güreşçi katıldı ve 7 bin güreşsever izledi.

29.04.2024 11:40  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Belediyesi tarafından, bu yıl 25.'si düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan, Fatih Atlı oldu.

Kumluca Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, farklı illerden yaklaşık bin 238 güreşçi katıldı. Güreşlerde 70'i başpehlivan olmak üzere 13 kategoride sporcular, rakipleriyle mücadele etti. Güreşleri yaklaşık 7 bin güreşsever izledi. Güreşler günün erken saatlerinde başlamasına rağmen güreşen pehlivan sayısının çok olmasından dolayı gece saat 22.30'da sona erdi. Açık arttırma usulü ile yapılan ağalık yarışmasında 3 milyon 7 bin TL veren sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Ercan Sabur, güreş ağası oldu.

Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komitesi Başkanı ve Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, "Yağlı pehlivan güreşlerimiz, Türk tarihinin, Türk kültürünün, Türk geleneklerinin en önemli unsurlarındandır. Bu yüzden de Dünya Kültür Mirası'nın içinde yerini almıştır. Kendi içinde özelliği, güzelliği ve kuralları olan bir spor dalıdır. Kumluca Güreşleri'nin sezonun ilk güreşi olmasından dolayı pehlivanlarımız yıl içinde yaptığı çalışmaların sonuçlarını, bu güreşlerde ortaya koymaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Güreşlerin finalinde Kırkpınar başpehlivanlarından Fatih Atlı ve Enes Doğan karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde her iki başpehlivan da birbiriyle kontrollü bir şekilde mücadele etti. Daha sonra atak yapan Fatih Atlı, rakibini yenerek 25. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kumluca Belediyesi, Fatih Atlı, Kumluca, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Fatih Atlı Başpehlivan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:13 Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davası: Savcı, Tutuksuz Sanıkların Beraatını İstedi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davası: Savcı, Tutuksuz Sanıkların Beraatını İstedi
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 13:00:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Fatih Atlı Başpehlivan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement