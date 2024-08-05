Kunduz Yağlı Güreşleri\'ne Yoğun İlgi Bekleniyor

Spor

SAMSUN (İHA) – Karadeniz'in Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen Kunduz Yağlı Güreşleri'ne ilgilinin yüksek olması bekleniyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kunduz Yağlı Güreşleri'nin 18.'si için geri sayım başladı. Güreşler, 11 Ağustos Pazar günü Vezirköprü Kunduz Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Tüm güreş severleri 11 Ağustos'ta Vezirköprü Kunduz Er Meydanı'na davet eden Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, "Pehlivanların çayıra çıkarak kıran kırana mücadele edeceği 18. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin en iddialı pehlivanları mertlik, cesaret ve yiğitlik timsali olarak kol bağlayıp güreş tutacak. Şampiyon başpehlivan Kunduz Yağlı Güreşleri altın kemerin sahibi olacak. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce güreş sever de ilçemize gelerek, nefes kesen mücadeleleri izlemenin zevkine varacak. Farklı boyda güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek olan güreşçilerin yanı sıra başpehlivanlar da er meydanında ter dökecek. Tüm güreş severleri 11 Ağustos'da Vezirköprü Kunduz Er Meydanı'na davet ediyorum" dedi.

Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü ve son kontrollerin yapıldığını kaydeden, 7'nci kez ağalığa hazırlanan, iki adet altın kemer sahibi Kunduz Güreş Ağası Halil İbrahim Çiçek, "10 Ağustos 2024 Cumartesi ilçe merkezinde protokolün ve güreş severlerin ve halkımızın katımıyla kortej yürüyüşü yaparak, güreşlerin startını vereceğiz. Hepsi birbirinden kıymetli pehlivanlarımızın kıyasıya mücadele edeceği bu özel güne 7'den 70'e tüm halkımız davetlidir. 11 Ağustos Pazar günü Kunduz Yağlı Güreşleri'nde buluşalım" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin de katkı verdiği Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri'nde 32 başpehlivan 54 başaltı 64 büyük orta alt yapıda da toplam 14 boyda güreşçi ter dökecek. - SAMSUN