Kupa maçında Erciyes 38 FK ile Kahta 02 Spor mücadelesini Hakan Yüncü yönetecek

Kupa maçında Erciyes 38 FK ile Kahta 02 Spor mücadelesini Hakan Yüncü yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da Erciyes 38 FK ile Kahta 02 Spor arasında oynanacak maçın hakemleri belli oldu. 8 Ekim 2026'da Kayseri'de oynanacak mücadeleyi Hakan Yüncü yönetecek, yardımcılıklarını Mehmet Sonay ve Metehan Çetin, dördüncü hakemliği ise Kadir İnce yapacak.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da Erciyes 38 FK ile Kahta 02 Spor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu.
8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde oynanacak olan Erciyes 38 FK-Kahta 02Spor maçını Hakan Yüncü yönetecek. Karşılaşmada Yüncü'nün yardımcılıklarını Mehmet Sonay ve Metehan Çetin yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir İnce olacak.
Kaynak: İHA
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