Kupa Voley'de AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti

Kupa Voley'de AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Altekma'yı 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AXA Sigorta Kupa Voley erkekler 2. Grup maçında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Ankara'da oynanan karşılaşmada Altekma'yı 3-0 mağlup etti. 92 dakika süren mücadeleyi 26-24, 25-23 ve 25-19'luk setlerle kazanan Onikişubat temsilcisi, salondan galibiyetle ayrıldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Erkan Yıldırım
AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Moreira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez)
Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Ewert (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Oğuzhan Tarakcı, Özgür Karababa, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Setler: 26-24, 25-23, 25-19
Süre: 92 dakika
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup maçında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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