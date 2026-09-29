Kupa Voley'de Aras Kargo, Nilüfer ve THY çeyrek finale çıktı, 5 takım da dahil olacak - Son Dakika
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Kupa Voley'de Aras Kargo, Nilüfer ve THY çeyrek finale çıktı, 5 takım da dahil olacak

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Kupa Voley'de Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker ve Türk Hava Yolları gruplarını lider bitirerek çeyrek finale yükseldi. Sultanlar Ligi'ni ilk 5'te tamamlayan VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron, Zeren Spor ve Galatasaray Daikin ise çeyrek finalden dahil olacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupada İstanbul, İzmir ve Bursa'da oynanan grup müsabakaları tamamlandı.

1. Grup'ta Aras Kargo, 2. Grup'ta Nilüfer Belediyespor Eker, 3. Grup'ta da Türk Hava Yolları ilk sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.

Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunu ilk 5'te tamamlayan VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron, Zeren Spor ve Galatasaray Daikin, kupaya çeyrek finalden dahil olacak.

Kaynak: AA
Türk Hava YollarıVakıflar BankasıGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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