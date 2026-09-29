Kupa Voley'de Kuzeyboru, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 143 dakikada 3-2 yendi

Kupa Voley'de Kuzeyboru, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 143 dakikada 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzeyboru, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. 143 dakika süren maçın setleri 25-18, 28-30, 25-14, 21-25 ve 15-12 sonuçlandı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Adem Türkmen, Öznur Tosun
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Gülce Güçtekin, Nehir Cinel, Tutku Burcu Yüzgenç, Hanife Nur Özaydınlı)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Rasinska, Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Nisan Barut (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Teixeira, Merve Nur Öztürk Bal, Firdevs Kiremitçi)
Setler: 25-18, 28-30, 25-14, 21-25, 15-12
Süre: 143 dakika
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Kuzeyboru, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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