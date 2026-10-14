KuPS'un teknik direktörü Nuutinen, Trabzonspor'a karşı hücum oynayacaklarını açıkladı - Son Dakika
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KuPS'un teknik direktörü Nuutinen, Trabzonspor'a karşı hücum oynayacaklarını açıkladı

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KuPS\'un teknik direktörü Nuutinen, Trabzonspor\'a karşı hücum oynayacaklarını açıkladı
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UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak KuPS Kuopio'nun teknik direktörü Miika Nuutinen, savunma yapmayacaklarını ve galibiyet için oynayacaklarını söyledi. Nuutinen, Trabzonspor'un kaliteli oyuncuları olduğunu, Salah'a karşı planları bulunduğunu belirtti.

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'nun Teknik Direktörü Miika Nuutinen, bordo-mavili takımın güçlü oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Yarınki maçın çok sert geçeceğine inanıyorum. Savunma yapmayacağız, galibiyet için oynayacağız" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak KuPS Kuopio'da Teknik Direktör Miika Nuutinen ve takım kaptanı Petteri Pennanen, maçın oynanacağı Tammela Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un kalitesine dikkat çeken Nuutinen, karşılaşmada savunmaya çekilmeyeceklerini ve galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.

'TRABZONSPOR'UN DÜNYA ÇAPINDA OYUNCULARI VAR'

Trabzonspor'un güçlü ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirten Miika Nuutinen, "Trabzonspor boş alanları çok iyi kullanan, hızlı ve yüksek tempoda futbol oynayan bir ekip. Yarın onları durdurabilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ancak kaliteleri ortada. Kadrolarında dünya çapında birçok oyuncu bulunuyor. Bu nedenle yapmamız gereken, tamamen kendi oyunumuza odaklanarak sahadan alabileceğimiz en iyi sonuçla ayrılmak" diye konuştu.

'SALAH'I DURDURMAK İÇİN PLANIMIZ VAR'

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'a karşı nasıl bir önlem alacakları yönündeki soruyu yanıtlayan Nuutinen, "Bu soruyu bekliyordum. Salah çok güçlü bir oyuncu. Elbette bizim de bir planımız var. Onu durdurabilmek ve diğer oyuncuların etkisini azaltabilmek için bazı yöntemler belirledik. Salah'a karşı uygun oyuncularla önlem almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ İSPATLAMAYI DÜŞÜNECEK ZAMANIM YOK'

Trabzonspor karşılaşmasının genç bir teknik direktör olarak kendisini ispatlaması açısından fırsat olup olmadığı yönündeki soruya Nuutinen, "Elbette böyle bir fırsat var. Ancak o kadar yoğun çalışıyorum ki bunları düşünecek ya da hayal kuracak zamanım olmuyor. Bu fırsatları değerlendirmek önemli ama şu anda tamamen maçlara odaklanmış durumdayım. Kendimle ilgili böyle hedefleri düşünecek fırsatım olmadı" yanıtını verdi.

'SAVUNMA YAPMAYACAĞIZ, GALİBİYET İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Trabzonspor karşısında ortaya koyacakları oyun anlayışına ilişkin konuşan Nuutinen, "Yarınki maçın çok sert ve mücadeleci geçeceğine inanıyorum. Savunmaya yönelik bir oyun oynamayacağız. Galibiyet için oynayacağız. Hücum edeceğiz ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Finlandiya Ligi'ndeki maçlardan farklı bir karşılaşma olacak. Tamamen galibiyete odaklanacağız. Güçlü bir mücadele bizi bekliyor" dedi.

PETTERI PENNANEN: İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ

KuPS Kuopio'nun takım kaptanı Petteri Pennanen ise geçmiş karşılaşmalardan çok Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirterek, "Geçmişi fazla düşünmek istemiyorum. Geçen sezon istediğimiz gibi gitmeyen maçlarımız oldu. Ancak artık önümüze bakıyoruz. Finlandiya Ligi ile Avrupa kupalarının yapısı farklı. Yarınki karşılaşmaya tamamen odaklanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte daha iyi bir oyun ortaya koymayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÇOK GÜZEL BİR FUTBOL SEVDASI VAR'

Türk futbolunu takip ettiğini ve Trabzonspor gibi güçlü bir takımla karşılaşacak olmalarının kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu dile getiren Pennanen, "Türkiye çok güçlü bir futbol ligine ve büyük bir futbol potansiyeline sahip. Sürekli gelişen, büyüyen ve yıldız oyuncular çıkaran bir ülke. Türk futbolunu izlemek çok keyifli. Yarın karşımızda kaliteli ve yüksek kapasiteye sahip bir takım olacak. Böyle bir rakiple oynamanın heyecanı ve rekabeti farklı. Elimizden geldiğince maça odaklanacağız. Türkiye'deki ligleri de takip ediyorum. Orada çok güzel bir futbol sevdası var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
TrabzonsporKonferansFutbolSporSon Dakika

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