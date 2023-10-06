Kara Kartal dibe vurdu! Lugano, Beşiktaş'a Avrupa'da ilki yaşattı - Son Dakika

Kara Kartal dibe vurdu! Lugano, Beşiktaş'a Avrupa'da ilki yaşattı

Son Güncelleme: 06.10.2023 09:46

Konferans Ligi'nde İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da bir ilki yaşadı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez iki farklı öne geçtiği bir iç saha maçını kaybetti. Öte yandan Lugano da Avrupa'da oynadığı bir deplasman maçında ilk kez 3 gol attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, sahasında 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları tarihinde bir ilke imza attı.

BEŞİKTAŞ İLK KEZ 2 FARKTAN MAÇ VERDİ

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez sahasında 2 farklı öne geçtiği bir karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Bu duruma büyük tepki gösteren taraftarlar uzun süre statta yönetimi istifaya çağırdı.

Kura çekildiğinde çantada keklik görülen Lugano, Beşiktaş'a tarihinde ilki yaşattı

LUGANO İLK KEZ 3'LEDİ

Beşiktaş'ın rakibi Lugano da Avrupa'da bir ilki yaşadı. İsviçre ekibi, ilk kez Avrupa kupalarında bir maçta deplasmanda 3 gol atma başarısı gösterdi.

Kura çekildiğinde çantada keklik görülen Lugano, Beşiktaş'a tarihinde ilki yaşattı

Beşiktaş, Lugano, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal dibe vurdu! Lugano, Beşiktaş'a Avrupa'da ilki yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara Kartal dibe vurdu! Lugano, Beşiktaş'a Avrupa'da ilki yaşattı - Son Dakika
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