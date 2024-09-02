Kürek Milli Takımı, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası\'na hazırlanıyor

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Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan, Edirne'de yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalyalar kazandırmak istediklerini söyledi.

Organizasyonun hazırlıklarını müsabakaların yapılacağı Meriç Nehri'nde sürdüren Kürek Milli Takımı'nın antrenörü Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meriç Nehri'ndeki Gençler Türkiye Şampiyonası sonrası milli takım seçmelerini yaparak 6-8 Eylül'de Edirne'de düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Doğan, "Kalabalık bir kadroyuz. 26 sporcumuz, 6 kişilik teknik ekibimiz var. Antrenmanlarımız hızla devam ediyor. İstiklal Marşı'nı Edirne'de herkese dinletmek, ülkemize madalyalar kazandırmak istiyoruz. Türkiye'de yapılan ilk uluslararası büyük organizasyon olacak. Onun için hepimiz heyecanlıyız." dedi.

"Hayal ederken en iyisi oldu, bu çok güzel"

Sonat Doğan, Meriç Nehri'ndeki parkurun Türk küreği için büyük kazanım olduğunu dile getirdi.

Parkurun kıymetini, yıllardır işin içinde olanların çok iyi anlayacağını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Çok hayal ettiğimiz bir şey. Hayal ederken en iyisi oldu, bu çok güzel. Ben dünyadaki hemen hemen bütün kürek parkurlarını görmüşümdür. Yıllarca yarıştık ama bunun kadar güzeli neredeyse yok. 9 parkurumuz var. Normalde 6 parkurda yapılır bizim yarışlarımız. Isınma parkurumuz, çevre düzenlememiz çok hızlı devam ediyor.

Dünyanın göz bebeği parkurlardan bir tanesi olacak ve bu sene uluslararası organizasyon yaptıktan sonra inanıyorum ki burada her sene büyük organizasyonlar yapılacaktır. Dünya Kürek Federasyonu yetkilileri geldiler, denetlediler ve çok beğendiler. Edirne artık Türkiye'de küreğin yuvası olacak. Edirne bizim ikinci evimiz oldu sayılır. Bütün kürekçilerin ikinci evi oldu."

Doğan, kampın sorunsuz bir şekilde devam ettiğini, tüm konsantrasyonla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını bildirdi.

Milli kürekçi Enver Erman da şampiyonada yarışmayı heyecanla beklediklerini belirtti.

Şampiyonayı alabilecekleri en fazla madalya ile tamamlamak istediklerini ifade eden Erman, "Daha önce Türkiye'de böyle bir parkurumuz yoktu, böyle bir eksiğimiz vardı. Şu an elimizde böyle bir imkan var, bunun avantajını en iyi şekilde kullanacağız." şeklinde konuştu.