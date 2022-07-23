Kürekte 19 ve 23 yaş altı dünya şampiyonaları İtalya'da yapılacak - Son Dakika
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Kürekte 19 ve 23 yaş altı dünya şampiyonaları İtalya'da yapılacak

23.07.2022 15:46
Kürekte 19 ve 23 yaş altı dünya şampiyonaları İtalya'da yapılacak

Kürekte 19 ve 23 yaş altı dünya şampiyonaları, İtalya'nın Varese şehrinde düzenlenecek.

Kürekte 19 ve 23 yaş altı dünya şampiyonaları, İtalya'nın Varese şehrinde düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Pazartesi günü başlayacak 23 Yaş Altı Kürek Dünya Şampiyonası, 30 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Organizasyonda Türkiye adına hafif kilo ümit erkekler iki çifte (BLM2x) kategorisinde Enes Gök-Şefik Çakmak, hafif kilo ümit kadınlar tek çiftede (BLW1x) Elis Özbay, hafif kilo ümit kadınlar iki tekte (BLW2-) Ebru Akınal-Eda Erkan yarışacak.

19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ise 27-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu organizasyonda Türkiye'yi genç erkekler iki tekte (JM2-) Aytimur Selçuk-Enes Biber, genç erkekler iki çifte (JM2x) kategorisinde

Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ve genç erkekler dört tek dümencili (JM4+) yarışında Alper Şevket Eren- Cevdet Ege Mutlu-Eren Akbaş-Yasin Şen-Ege Büyükçetin temsil edecek.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kürekte 19 ve 23 yaş altı dünya şampiyonaları İtalya'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kürekte 19 ve 23 yaş altı dünya şampiyonaları İtalya'da yapılacak - Son Dakika
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