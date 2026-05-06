Kurtalanspor ve Şırnak Petrolspor TFF'ye Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup takımlarından Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor'u TFF Etik Kuruluna sevk etti.

Federasyonun açıklamasında, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta 3 Mayıs Pazar günü oynanan Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor müsabakasıyla ilgili yapılan itirazlar üzerine söz konusu kulüplerin tedbirli olarak TFF Etik Kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca bu sebeple Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta grup içi play-off müsabakalarının yargılama neticesine kadar durdurulduğu aktarıldı. Diğer gruplarda play-off müsabakalarının planlandığı şekilde oynanacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölgesel Amatör Lig'deki Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor maçında sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden iki kulüp arasındaki futbol müsabakasında maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtilmişti.

Bu iddiayla ilgili bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.