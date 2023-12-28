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Kuşadası Belediye Başkanı, yumruklu saldırıya maruz kalan hakemi ziyaret etti - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı, yumruklu saldırıya maruz kalan hakemi ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yumruklu saldırıya maruz kalan hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Başkan Günel, ziyaret sırasında hakeme geçmiş olsun dileklerini iletti ve sporun dostluk ve barış ortamının hakim olduğu yeşil sahalarda devam etmesi temennisinde bulundu. Hakem Halil Umut Meler ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporun sevgi ve saygı çerçevesinde yaşanması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı, yumruklu saldırıya maruz kalan hakemi ziyaret etti
28.12.2023 - 14:34,
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçtiğimiz günlerde MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında yumruklu saldırıya maruz kalan hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Başkan Günel, ziyaret sırasında hakeme geçmiş olsun dileklerini iletti ve sporun dostluk ve barış ortamının hakim olduğu yeşil sahalarda devam etmesi temennisinde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlik, zor bir meslek. Halil Umut Meler gibi değerli hakemlerin bu tür olaylara maruz kalması hepimizi derinden üzüyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve onunla bir araya gelerek moral vermeye çalıştık. Sporun ve futbolun dostluk ve barış ortamında yaşanması, bir arada olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Umuyoruz ki, Halil Umut Meler kısa sürede sağlığına kavuşur ve tekrar yeşil sahalarda görmek dileğiyle" dedi.

Hakem Halil Umut Meler ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu zorlu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim. Sporun, sevgi ve saygı çerçevesinde yaşanması için hep birlikte çaba göstermeliyiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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