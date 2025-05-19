Kuşadası\'nda 19 Mayıs Turnuvası Büyük Heyecan Yarattı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kente kazandırılan Kuşadası Tenis Kulübü'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvanın heyecanı yaşandı.

Kuşadası Tenis Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı turnuvaya 12-55 yaş arasında olan 80 tenisçi katıldı. Üç gün süren turnuvada korta çıkan raketler arasında oynanan maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Turnuvanın sonunda dereceye giren tenisçilere madalyaları Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Oğuz Verim, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ve Duygu Günel tarafından verildi. Sporcular Başkan Ömer Günel'e 19 Mayıs'ta böylesine anlamlı bir turnuva düzenlendiği için teşekkür etti.

Madalya töreninde konuşan Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, "Öncelikle turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kuşadası Tenis Kulübü, kentimizin en önemli spor tesislerinden biri haline geldi. Uluslararası standartlarda kortların bulunduğu tesis, özellikle gençlerimizin tenis sporuyla tanışıp, sevmesi açısından da önem taşıyor. Turnuvada dereceye giren tenisçilere başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN