Kuşadası\'nda Çocuklar İçin Spor Şenliği Düzenlendi

Spor

Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklara spor sevgisini erken yaşta aşılamak amacıyla 'Olimpik Değerler Eğitimi' projesi kapsamında spor şenliği düzenlendi. Ebeveynleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, olimpik spor dallarını deneyimleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Ada Kültür Merkezi'nde çeşitli kurum ve derneklerin iş birliğinde düzenlenen spor şenliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, olimpik yaz spor dalları olan boks, basketbol, voleybol, badminton, atletizm ve futbol istasyonlarında gönüllü antrenörler eşliğinde hem spor yaptı hem de eğlendi. Şenlik için özel olarak hazırlanan Ada Kültür Merkezi'ndeki istasyonlarda spor yapma şansı bulan çocukların mutluluğu yüzlerine de yansıdı.

Şenliğe, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ile işbirliği yapan dernek ve kurumların temsilcileri de katılarak çocukların coşkusuna ve heyecanına ortak oldu. Etkinlik boyunca Kuşadası Belediyesi İkram Aracı'ndan çocuklara ücretsiz olarak kek ve meyve suyu ikramı yapıldı. Spor şenliğine katılan çocuklar ve aileler Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu, çocukları olimpik spor branşlarıyla tanıştırdıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Ömer Günel, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın spor yaparak büyümelerine çok önem veriyor. Bu amaçla kentimizde hem kış hem de yaz dönemlerinde ücretsiz spor okulları kursları açıyoruz. Ayrıca yine çocuklarımıza spor sevgisi aşılamak amacıyla da bu tür etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu. - AYDIN