Kuşadası\'nda Tavla Şampiyonası: Gelir Ormanlar İçin

Spor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 35.'si gerçekleştirilen Geleneksel Altın Zar Tavla Şampiyonası'nda zarlar şampiyonluk için atılırken, turnuvanın geliri ise Kuşadası'nda yanan ormanların tekrar yeşillendirilmesi için harcanacak.

Kuşadası Lions Kulübü tarafından bu yıl 35.'si gerçekleştirilen Geleneksel Altın Zar Tavla Şampiyonası, yoğun bir katılımla tamamlandı. Gün boyu süren ve heyecan dolu anlara sahne olan turnuvada, katılımcılar kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın sonunda kazananlara ödülleri ve kupaları törenle takdim edildi. Bu yılın şampiyonu Güray Emre olurken, ikinciliği Tuğrul Sezgin, üçüncülüğü ise Kemal Uyanık kazandı.

Kulübün Dönem Başkanı Berna Yılmaz, şampiyonada elde edilen tüm gelirin Kuşadası'nda yanan ormanların tekrar yeşillendirilmesi için kullanılacağını açıkladı. Turnuvaya katılan tüm sporcular ve destek verenlere teşekkür eden Yılmaz, bu tür etkinliklerin hem dayanışma ruhunu pekiştirdiğini hem de çevre bilincini artırdığını vurguladı. - AYDIN