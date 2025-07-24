Kuşadası\'nda Ücretsiz Tenis Kurslarına Yoğun İlgi

Kuşadası Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlediği ücretsiz spor kurslarıyla büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda 7-13 yaş grubuna yönelik açılan tenis kurslarının ikinci dönemi 22 Temmuz itibarıyla başladı. Kuşadası Tenis Kulübü'nde gerçekleşen eğitimlere çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Kurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem eğitici hem de eğlenceli bir ortamda devam ediyor. Katılımcı çocuklar, tenis sporunun temel tekniklerini öğrenmenin yanı sıra fiziksel gelişimlerini destekleyen çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor. Her öğrencinin birebir ilgiyle takip edildiği eğitimlerde, sistemli ve profesyonel bir yaklaşım benimseniyor.

Tenis eğitmeni Bağdagül Şimşek, kursa katılan çocukların büyük bir istekle çalıştığını belirterek, "Her bir çocuğa özel ve disiplinli bir eğitim veriyoruz. Spora ilgisi olan, istekli çocuklarımızla daha ileri seviyelere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri ise, sporun çocukların sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik gelişiminde de önemli rol oynadığını vurguladı. Belediyenin birçok farklı branşta düzenlediği yaz spor kurslarının, disiplinli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek adına önemli bir adım olduğu ifade edildi. - AYDIN