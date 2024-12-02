Kuşadasıspor 4 Maçta 10 Puan Topladı - Son Dakika
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Spor

Kuşadasıspor 4 Maçta 10 Puan Topladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kötü bir başlangıç yaparak ligin dibine demir atan Kuşadasıspor, son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 10 puan kazandı. Elde edilen bu sonuçlarla düşme hattından kurtulma umutlarını artırdı.

02.12.2024 11:48
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 9 maçını kaybederek ligin dibine demir atan Kuşadasıspor, son 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılıp 10 puan çıkararak müthiş bir çıkış yakaladı. Bu periyotta ilk olarak evinde Tokat Belediye Plevnespor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, daha sonra deplasmanda Kırşehir FSK'yı 3-2 dize getirdi. Bir sonraki hafta kendi sahasında Ergene Velimeşespor'la 0-0 berabere kalan Kuşadasıspor, son olarak deplasmanda Kemerkent Bulvarspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Kuşadası temsilcisi düşme hattından kurtulamamasına rağmen aldığı sonuçlarla üst sıralara tırmanacağının sinyallerini verdi.

Kaynak: DHA

Kuşadası, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadasıspor 4 Maçta 10 Puan Topladı - Son Dakika
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