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Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci - Son Dakika

Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci

22.11.2021 10:54
Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u Murat Çaydemir'in ayağından 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u Murat Çaydemir'in ayağından 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor. Karşılaşmanın henüz 1'inci dakikasında yedikleri golle geriye düşmelerine rağmen sahadan galip ayrıldıklarını belirten teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Hafta içi deplasmanda Kızılcabölükspor'a 4-0 mağlup olmuştuk. Zirve yarışından kopmamak için bu maçı kazanmamız çok önemliydi. Karşılaşmanın son dakikasına kadar galibiyeti kovalayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Gelecek hafta konuk olacağımız Siirt İl Özel İdaresi'ni de yenip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.


- Kuşadası

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci - Son Dakika Spor


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