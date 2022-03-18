Kuşadasıspor'da istifa depremi - Son Dakika
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Kuşadasıspor'da istifa depremi

18.03.2022 15:02
Kuşadasıspor'da istifa depremi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da istifa depremi yaşanıyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da istifa depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Alim Emiroğlu'nun mevcut yönetimde yer alan Emrullah Yolçi'yi genel sekreterlik görevine getirmek istemesine karşı çıkan 20 yöneticinin istifa ettiği öğrenildi. 24 kişilik yönetimde istifaların ardından yedek üyelerin göreve çağırıldığı belirtildi. Kuşadasıpor'da Başkan Emiroğlu'nun bazı uygulamalarının bir süredir yönetimde huzursuzluğa yol açtığı iddia edildi.


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Futbol Federasyonu, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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