Kuşadasıspor'da istifa depremi - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da istifa depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Alim Emiroğlu'nun mevcut yönetimde yer alan Emrullah Yolçi'yi genel sekreterlik görevine getirmek istemesine karşı çıkan 20 yöneticinin istifa ettiği öğrenildi. 24 kişilik yönetimde istifaların ardından yedek üyelerin göreve çağırıldığı belirtildi. Kuşadasıpor'da Başkan Emiroğlu'nun bazı uygulamalarının bir süredir yönetimde huzursuzluğa yol açtığı iddia edildi.