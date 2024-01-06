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Kuşadasıspor, eski futbolcusunu geri getirdi - Son Dakika
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Kuşadasıspor, eski futbolcusunu geri getirdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarışı veren Kuşadasıspor, eski futbolcusu Abdullah Çınar'ı takıma geri döndürdü. Çınar, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı ve Kuşadasıspor'un 2. Lig'e çıkmasında büyük emeği olduğunu belirtildi.

Kuşadasıspor, eski futbolcusunu geri getirdi
06.01.2024 - 15:55,
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play-off yarışı veren Kuşadasıspor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşadığı dönemde takımda forma giyen 25 yaşındaki forvet Abdullah Çınar'ı yuvaya döndürdü.

Bu sezon Sultanbeyli Belediyespor formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 14 maçta 5 gol atan futbolcu siyah-beyazlılara 1.5 yıllık imza attı. Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu, "Kuşadasıspor'umuzun şampiyon olması için yönetimimizle birlikte elimizden gelenin fazlasını yapmaktayız. Bütün Kuşadası halkı emin olsun ki Kuşadasıspor bu sene 2'nci Lig'e çıkacak. Hocalarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Kuşadasıspor'un profesyonel lige çıkmasında büyük emeği olan Abdullah Çınar'ı renklerimize bağladık. Taraftarlarımız Abdullah'ı çok seviyor o da Kuşadası'nı çok seviyor ve istiyordu. Biz de elimizden geleni yaptık ve sonunda Abdullah'ı Kuşadası'na kazandırdık" dedi.

Kaynak: DHA
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