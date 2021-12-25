Kuşadasıspor, İskenderun'da sahaya çıkacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK'yı 1-0 yenerek 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Kuşadasıspor yarın ilk yarının son haftasında deplasmanda zirve takipçisi İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak. İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
Grupta 28 puanla 6'ncı sırada yer alan Kuşadasıspor, 32 puanı bulunan 2'nci basamaktaki rakibini yenerek dış sahadaki 6 maçlık 3 puan hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Son 7 maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik almasına rağmen düşme hattından kurtulamayan Kızılcabölükspor ise 12.00'de Play-Off hattında yer alan Alagöz Holding Iğdır FK'ya konuk olacak.
Kaynak: DHA
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