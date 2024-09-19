Kuşadasıspor Taraftarından Futbolculara Moral Doping - Son Dakika
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Kuşadasıspor Taraftarından Futbolculara Moral Doping

Kuşadasıspor Taraftarından Futbolculara Moral Doping

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta galibiyetle tanışamayan Kuşadasıspor, Kahramanmaraş Spor maçı öncesi antrenmanı ziyaret eden taraftarlarıyla moral buldu. Taraftarlar, futbolculara baklava ikram ederek destek verdi.

19.09.2024 09:05  Güncelleme: 09:06
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Kuşadasıspor'da, deplasmanda oynanacak Kahramanmaraş Spor maçı öncesi taraftarlar antrenmanı ziyaret edip, futbolculara baklava ikram ederek moral dopingi yaptı.

Kuşadasıspor, ligde Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu 90 dakika öncesi siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Bülent Ataman yönetiminde, Özer Türk Stadı'nda taktik antrenmanı yaptı. Oyuncuların oldukça hırslı göründüğü antrenmanı, Kuşadasıspor Başkanı İsmet Türker, yöneticiler ile Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Çağlayan Erdem ve taraftarlar izledi. Antrenmandan sonra taraftarlar, oyuncular ve teknik heyete baklava ikramında bulunarak moral dopingi yaptı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşmada, taraftarlar her zaman Kuşadasıspor'un yanında olacaklarını ifade etti.

Kuşadasıspor taraftar temsilcisi Çağlar Yiğit Işık, tek arzularının siyah-beyazlı takımın başarılı sonuçlar alması olduğunu belirterek, "Sizlere güvenimiz tam. Taraftarlar olarak sizleri sezon sonuna kadar yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Antrenmandan sonra takımın genel durumuyla ilgili bilgi veren teknik direktör Bülent Ataman ise, "Ligin ilk haftalarında istemediğimiz sonuçlar alarak taraftarlarımızı üzdük. Ancak lig çok uzun bir maraton. Yeni kurulan bir takım olduğumuz için biraz zamana daha ihtiyacımız var. Kahramanmaraş'tan galibiyetle dönerek camiamıza üç puan armağan etmek istiyoruz. Bugün antrenmanımızı ziyaret ederek oyuncularımıza moral veren değerli taraftarlarımız bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

Kuşadasıspor Başkanı Başkan İsmet Türker de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e takıma verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. Siyah-beyazlı ekipte, Kahramanmaraş Spor maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuşadasıspor Taraftarından Futbolculara Moral Doping - Son Dakika

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