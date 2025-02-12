Kuşadasıspor Transferde Hareketli! - Son Dakika
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Spor

Kuşadasıspor Transferde Hareketli!

Kuşadasıspor Transferde Hareketli!

Kuşadasıspor, 5 yeni oyuncu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Başkan Yaser Doğan hedeflerini açıkladı.

12.02.2025 14:09
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TFF 3. Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, transferin son gününde kadrosunu güçlendirmek adına önemli hamleler yaptı. Siyah-beyazlı ekip, farklı kulüplerden 5 oyuncuyu renklerine bağladı.

Kuşadası temsilcisi, kaleci mevkiine Sökespor'dan Emre Kızılboğa'yı transfer ederken, savunma ve orta saha hattına da takviyeler yaptı. Bursaspor'dan Emir Abdioğlu, Isparta 32 Spor'dan Enes Alphan ve İlhan Doğanay ile anlaşan Kuşadasıspor, Altınordu'dan ise Atacan Büyükekeyi'yi kadrosuna kattı.

Transferlerle ilgili açıklama yapan Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Yaser Doğan "Devre arasında bütün takımı sil baştan yeniledik. Takıma yeni gelen arkadaşlarımızın meyvesini Bornova 1877 deplasmanında aldık ve almaya da devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın hepsinin bir hedefi var. Kuşadasıspor'a daha iyi yerlere getirmek için gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz. Bu takım bu sene düşmeyecek biz kenetlendik ve inanıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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