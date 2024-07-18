Kuşadasıspor'un satış süreciyle ilgili açıklama - Son Dakika
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Spor

Kuşadasıspor'un satış süreciyle ilgili açıklama

Kuşadasıspor\'un satış süreciyle ilgili açıklama

Kuşadası Belediye Başkanı ve Kuşadası Spor Kulübü Başkanı'nın açıklamalarının ardından Ertan Can Yazıcı basın açıklaması yaparak itibarının zedelendiğini iddia etti.

18.07.2024 13:01  Güncelleme: 13:02
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu'nun Kuşadası spor'un almaya talip olan Ertan Can Yazıcı'ya ilişkin açıklamalarının ardından Ertan Can Yazıcı, basın açıklaması yaptı. Yazıcı, bahse konu açıklamalar ve yapılan haberlerle itibarının zedelenmeye çalışıldığını iddia ederek konuyla ilgili yasal süreç başlattığını kaydetti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor'u marka değerinin altında satılmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Kuşadasıspor'a zararı dokunacak oluşumlara asla müsaade etmeyiz. Ertan Can Yazıcı'nın sahibi olduğu yurt dışı bağlantılı şirketin oyununa gelmeyiz" ifadelerini kullanırken, Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Ferdi Zenginoğlu ise Yazıcı'nın spor camiasının önemli isimlerini, kişilerden habersizce kullandığını ileri sürmüştü.

Yapılan bu açıklamalar ve yayınlanan haberlerin ardından açıklama yapan Ertan Can Yazıcı ise "Kuşadasıspor Kulübü'nün şahsıma satış sürecinde, üstelik ben resmi bir taahhütname imzalamışken, yapılan açıklama ve buna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kariyerim boyunca 50'den fazla spor kulübü için yarım milyar dolardan fazla gelir oluştururken son 10 yılda 300'den fazla spor kulübü için küresel sürdürülebilirlik etkisi odaklı projeler üretip yönettim" diyerek yalan olduğunu ileri sürdüğü basın açıklamalarını haber yapan gazetecilere ve yayın kuruluşlarına da tepki gösterdi.

Yapılanların tamamen itibar suikastı olduğunu iddia eden Yazıcı; "İlk amacımız Kuşadasıspor'un marka değerini yükseltmekti. Bu süreçte, şeffaflığı ön planda tutan sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmanın ve sosyal etkinin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Kullanılan haber dilinin sivil toplum kuruluşları nezdinde de birçok ilişkiye zarar vermiş olması sebebiyle bu talimatlı karalama kampanyasını esefle kınıyoruz. Bu sıradan bir spor kulübü satın alması değildi ve dünyada ilk olacak spor etkisi ve sosyal girişim konseptini uygulamak için Kuşadası'nı seçmiştik. Bakıyorum da kimse işin bu kısmı ile ilgilenmedi. Süreçte kimsenin ismi kullanılarak bir çıkar elde edilmeye çalışılmamıştır çünkü biz işlerimizi isim araya sokarak değil de zekamız ile yaparız" diyerek özür beklediğini kaydetti.

Açıklamasında spor kulüplerinin siyasetten uzak tutulması gerektiğini savunan Yazıcı, bu süreçte kendisinden gayri resmi para talep edildiğini de iddia etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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