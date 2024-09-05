Kuşadasıspor Yeni Sezon İçin Transferlerini Tanıttı - Son Dakika
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Kuşadasıspor Yeni Sezon İçin Transferlerini Tanıttı

Kuşadasıspor Yeni Sezon İçin Transferlerini Tanıttı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Kuşadasıspor, yeni sezon öncesi transferlerini toplu imza töreniyle duyurdu. Kulüp başkanı ve belediye başkanı da törende konuşma yaptı.

05.09.2024 12:41
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kuşadasıspor yeni sezon öncesi transferlerini toplu imza töreniyle tanıttı. Özer Türk Stadyumu'nda gerçekleşen törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, başkan İsmet Türker, yöneticiler, mevcut ve yeni futbolcular ile taraftarlar katıldı. Bu sezon kadroya dahil olan Tolga Yakut, Ali Eren Konday, Batu Bathan Çevik, Bartu Kulbilge, Alperen Özdemir, İsmail Onur Kalkan, Emir Yazıcı, Bilal Selamet, Mirza Can Yıldırım, Ufuk Er, Berke Avcı, Vefa Gültek, Olkan Batın Kilmen, Ferhat Öztaşdelen, Abdülkadir Kuzey, Miraç Fatih Değirmenci, Serkan Yola, Muhammet Fatih Öztekin, Muhammet Sait Özvardar, Eyüp Oskan, Yunus Çetin, Hakan Temizhan, Cihan Avcı ve Semih Pınar taraftarlarla buluştu.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren, başkan İsmet Türker, "20 yıla aşkın süreli amatör ligde kentimizi temsil eden kulübümüzün büyük çaba ve uğraşlarla son 4 yıldır 3'ün Lig'e çıkmasında ve bu liglerde devam etmesinde büyük katkıları olan Kuşadası'nın kıymetli belediye başkanı Sayın Ömer Günel'e hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Hedefimiz, altyapıdan, genç takımlarımızdan yetiştirdiğimiz oyuncuları profesyonel lige taşımak. Yeni futbolcularımıza ailemize hoş geldiniz diyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "24 sene gibi uzun bir zaman amatörde kalıp, kimsenin kapısını çalmadığı Kuşadasıspor, 2019'da ortaya koyduğumuz hedefle önce Bölgesel Amatör Lig'e, sonra 3'üncü Lig'e yükselerek makus kaderini sona erdirmiştir. Geçen sene 2'nci Lig'e çıkacağımız bir süreci hedeflerken, Play-Off'ta elenmiş, takımımız bulunduğu ligde önemli bir başarı göstermiştir. Bu sene iddiamızı tekrarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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