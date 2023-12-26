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Kuşadasıspor, Yunus Emre Karaman'ı transfer etti - Son Dakika
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Kuşadasıspor, Yunus Emre Karaman'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor, ara transfer döneminde Darıca Gençlerbirliği'nden Yunus Emre Karaman'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki ön libero ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Yunus Emre, daha önce Balıkesirspor, Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Cizrespor'da profesyonel oldu ve bu sezon Darıca Gençlerbirliği formasıyla 3'üncü Lig'de 13 maçta görev aldı ve 2 gol attı.

Kuşadasıspor, Yunus Emre Karaman\'ı transfer etti
26.12.2023 - 12:27,
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor, ara tranfser dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Büyükçekmece Tepecikspor'da başlayan Yunus Emre; Balıkesirspor, Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Cizrespor'da profesyonel oldu. Mamak FK, Çatalcaspor'da da oynayan futbolcu bu sezon Darıca Gençlerbirliği formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 13 karşılaşmada görev yapıp, 2 de gol attı.

Kaynak: DHA
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