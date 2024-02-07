Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor maçında galibiyet hedefliyor

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında RAMS Global Cizre Belediye spor ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, galibiyet hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine, RAMS Global Cizre Belediyespor maçının hazırlıklarını Ünye'deki spor salonunda sürdürdüklerini söyledi.

Takımda sakat oyuncu olmadığını ifade eden Lale, cumartesi günü oynayacakları maça tam kadro hazırlandıklarını belirtti.

Geçen hafta Arkas Spor karşısında sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldıklarını anımsatan Lale, galibiyeti kıl payı kaçırdıklarını kaydetti.

Lale, şimdi önlerinde Cizre Belediyespor maçı olduğuna işaret ederek, "Rakibimiz ligde play-off'a girebilmek için mücadele veriyor. Bizim de matematiksel olarak play-off şansımız sürüyor. Maçı kazanarak bu iddiamızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Maçı kazanmak için taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarının da altını çizen Lale, kendilerini şimdiye kadar yalnız bırakmayan taraftarları karşılaşmayı izlemeye davet etti.