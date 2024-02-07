Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor maçında galibiyet hedefliyor - Son Dakika
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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor maçında galibiyet hedefliyor

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor maçında galibiyet hedefliyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, hafta sonu sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor ile karşılaşacak. Takımın başantrenörü Aykut Lale, maçın hazırlıklarını tamamladıklarını ve tam kadro olarak mücadele edeceklerini belirtti. Geçen hafta aldıkları mağlubiyetten sonra galibiyet için mücadele edeceklerini vurgulayan Lale, taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

07.02.2024 15:27
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında RAMS Global Cizre Belediye spor ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, galibiyet hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine, RAMS Global Cizre Belediyespor maçının hazırlıklarını Ünye'deki spor salonunda sürdürdüklerini söyledi.

Takımda sakat oyuncu olmadığını ifade eden Lale, cumartesi günü oynayacakları maça tam kadro hazırlandıklarını belirtti.

Geçen hafta Arkas Spor karşısında sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldıklarını anımsatan Lale, galibiyeti kıl payı kaçırdıklarını kaydetti.

Lale, şimdi önlerinde Cizre Belediyespor maçı olduğuna işaret ederek, "Rakibimiz ligde play-off'a girebilmek için mücadele veriyor. Bizim de matematiksel olarak play-off şansımız sürüyor. Maçı kazanarak bu iddiamızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Maçı kazanmak için taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarının da altını çizen Lale, kendilerini şimdiye kadar yalnız bırakmayan taraftarları karşılaşmayı izlemeye davet etti.

Kaynak: AA

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