Yoncalı'da statlar tamamlanıyor - Son Dakika
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Yoncalı'da statlar tamamlanıyor

29.07.2022 09:57
Yoncalı'da statlar tamamlanıyor

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ve Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte Yoncalı'da inşaat çalışmaları son aşamasına gelen antrenman ve nizami futbol sahalarını inceledi.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ve Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte Yoncalı'da inşaat çalışmaları son aşamasına gelen antrenman ve nizami futbol sahalarını inceledi.

Yoncalı'ya kazandırılan 1 adet nizami ve 2 adette antrenman sahasını Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ve Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte inceleyen Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Yoncalı'ya kazandırılan bu tesislerle birlikte Kütahya'nın önemli spor kamp alanları arasında adını yazdırmaya başlayacağını ifade etti.

Başkan Vekili Damcı, emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ömer Köse, Kütahya, Yoncalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yoncalı'da statlar tamamlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yoncalı'da statlar tamamlanıyor - Son Dakika
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