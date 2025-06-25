Kütahya Belediye Başkanı, Kadın FIFA Hakemi Ayşenur Karakoç\'u Ağırladı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan klasman hakemlerini makamında ağırladı. Ziyarete Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Gökmen Canlıdınç da eşlik etti.

Ziyarette özellikle Kadın FIFA Yardımcı Hakemi Ayşenur Karakoç, sahadaki başarılı duruşu ve elde ettiği ulusal-uluslararası başarılarla öne çıktı. Başkan Kahveci, genç kadınlara ilham kaynağı olan Karakoç'a teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Kütahya'da sporun gelişimine katkı sunan tüm hakemlere teşekkür eden Başkan Kahveci, hakemlik camiasına verdikleri emek ve özveri için minnettarlığını ifade etti. - KÜTAHYA