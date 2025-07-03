Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Hakem Başarılarına Tepki

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2025-2026 sezonu için Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan klasman listesinde Kütahya'dan hakem ve hakem değerlendiricilerinin yer almasının kent adına gurur verici olduğunu belirtti.

Başkan Kahveci yaptığı açıklamada, "Kütahya'mız adına gurur verici bir gelişmeyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Merkez Hakem Kurulu tarafından 2025-2026 sezonu için açıklanan klasman listesinde şehrimizi başarıyla temsil edecek isimlerin yer alması bizleri onurlandırdı" ifadelerine yer verdi.

Kahveci, klasman listesinde Hakem Değerlendiricisi olarak yer alan Ali Rıza Bozokluoğlu ve Yüksel Çakır'ı, B Klasman Hakemi olarak görev yapacak Niyazi Yasin Kahraman'ı ve C Klasman Hakemi Mustafa Kahveci'yi tebrik etti.

Açıklamasında Kütahya spor camiasına katkı sunan tüm isimlere teşekkür eden Başkan Kahveci, "Kütahya'mızın spor camiasına katkı sunan her bir kıymetli ismimizle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. - KÜTAHYA