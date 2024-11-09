Kütahya Belediyespor Kadın Takımı, Türkiye Şampiyonasında 5. Oldu

Spor

Kütahya Belediyespor Kadın Takımı, Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 5. oldu.

Kütahya Belediyespor Kadın Takımı, Karaman'da düzenlenen Büyükler Kuraş Kadın-Erkek Takım Şampiyonası'nda Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza atarak 5. sıraya yerleşti. Şampiyonada 14 kadın ve 18 erkek takımının kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, Kütahya Belediyesporlu sporcular azim ve kararlılıklarıyla göz doldurdu.

Yapılan açıklamada, "Elde edilen bu başarı, hem Kütahya'yı gururlandırdı hem de takımın gelecek turnuvalar için umut vadetmesine katkı sağladı. Kütahya Belediyespor, sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını dileriz" denildi. - KÜTAHYA