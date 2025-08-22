Kütahya Belediyespor\'un Genç Sporcularından Başarı

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Belediyespor'un genç sporcuları önemli dereceler elde etti.

Müsabakalarda gösterdikleri performansla Toprak Erdaş Türkiye ikincisi, Tarık Öztürk Türkiye üçüncüsü, Azra Yıldırım ise Türkiye beşincisi oldu. Sporcuların bu başarıları kulüp ve şehir adına büyük gurur kaynağı oldu.

Kütahya Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, antrenörlerimize, yönetim kurulumuza ve desteklerini esirgemeyen Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA